RE: Georgian culture



გაერო–ში საქართველოს ყოფილი ელჩის კახა ლომაიას განცხადებით, „ამერიკელმა პატრიოტებმა თავიანთი პატარა ომი მოიგეს“.



ამის შესახებ ლომაია „Facebook“–ში თავის გვერდზე წერს:



„ამერიკელმა პატრიოტებმა თავიანთი პატარა ომი მოიგეს... ნიუ-იორკის საბოლოო შედეგები ასეთია: დავით ბაქრაძე - 293 ხმა (67,8%) გიორგი მარგველაშვილი - 122 (28,3%), შალვა ნათელაშვილი - 10 (2,3%), ნინო ბურჯანაძე - 7 (1,6%). ამ პატარა გამარჯვებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა დავით ბაქრაძის საარჩევნო შტაბმა აშშ-ში“, – წერს ლომაია.



წყარო:

სერგეი ლავროვმა საქართველოს მოსახლეობას მიულოცა



რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, სერგეი ლავროვმა საქართველოს მოსახლეობას საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარება მიულოცა. ამის შესახებ რუსეთის პირველმა დიპლომატმა რუსულ მედიას განუცხადა. "იმ ინფორმაციის გათვალისწინებით, რომელიც ვრცელდება, არჩევნები ჩატარდა თავისუფალ, სამართლიან გარემოში და მის შედეგებს არავინ არ აპროტეტსებს. ჩვენ ქართველ ხალხს ვუსურვებთ რაც შეიძლება მალე დასრულდეს საორგანიზაციო საკითხები ახალი ხელისუფლების ფორმირებასთან დაკავშირებით. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ახალი მთავრობა რუსეთთან მიმართებაში მეგობრულ, კეთილმეზობლურ პოლიტიკას გაატარებს, არსებული რეალობების გათვალისწინებით ამ არც თუ იოლ რეგიონში ",-განაცხადა ლავროვმა. საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნები 27 ოქტომბერს გაიმართა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პირველადი მონაცემებით, საპრეზიდენტო არჩევნებში 62,09%-ით კოალიცია "ქართული ოცნების" პრეზიდენტობის კანდიდატი გიორგი მარგველაშვილი ლიდერობს.



წყარო:

15 საათზე, ივანიშვილის შემცვლელად სერგეენკო დასახელდება



რამდენიმე წუთში, 15 საათზე, სასტუმრო ”რადისონში” პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის საგანგებო პრეს-კონფერენცია გაიმართება.



როგორც ”პოლიტიკოსთვის” გახდა ცნობილი, ივანიშვილის ჟურნალისტებთან საუბრის მთავარი თემა, განვლილი საპრეზიდენტო არჩევნები და გიორგი მარგველაშვილის გამარჯვება იქნება, თუმცა ამასთან ერთად, პრემიერი საკუთარი შემცვლელის ვინაობას დაასახელებს.



როგორც ”პოლიტიკოს” კოალიცია ”ქართული ოცნებიდან” აცნობეს, ბიძინა ივანიშვილი, დღეს საკუთარი შემცვლელის, საქართველოს მომავალი პრემიერ-მინისტრის ვინაობის დასახელებას აპირებს.



წყაროს ინფორმაციით, ის მოქმედი ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო იქნება.



შეგახსენებთ, რომ ბიძინა ივანიშვილი მთავრობის თავჯდომარის პოსტის დატოვებას, გიორგი მარგველაშვილის პრეზიდენტად ინაუგურაციის შემდეგ, ანუ 17 ნოემბრის შემდეგ გეგმავს.



წყარო:

”კორკოტას” აქცია არ შედგა



მოძრაობა "სამოქალაქო სოლიდარობის" ერთერთი დამფუძნებელის გია კორკოტაშვილის მიერ დაანონსებული შეკრება არ შედგა.



კორკოტაშვილი "ფეისბუქში" მოსახლეობას საპრეზიდენტო არჩევნებში "ნაციონალური მოძრაობის" საპრეზიდენტო კანდიდატის დავით ბაქრაძის მეორე ადგილზე გასვლის გაპროტესტებისკენ მოუწოდებდა.



"ბაქრაძის მეორე ადგილის შემთხვევაში სასტუმრო "საქართველოში" 12:00 სააათზე ვისაც ჯიგარი გაქვთ ვანახოთ ამ ბოზის ნაშობებს ვისია თბილისი", - წერდა კორკოტაშვილი. თუმცა, ”კორკოტა” სასტუმრო ”საქართველოოში” არ გამოჩენილა.



წყარო:

"რაღაც ზედმეტად ეშინიათ ჩემი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი პრეზიდენტობა მთავრდება"

18:01 27.10.2013



საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი იმ ახალგაზრდებს გამოეხმაურა, რომლებიც ზანდუკელის ქუჩაზე მდებარე მე-19 საარჩევნო უბანთან, სადაც მან ხმა მისცა, საპროტესტო აქციას მართავდნენ.



"საქართველო, რომელიც ამ ფანჯრებიდან ჩანს, ძალიან განსხვავებულია და საბოლოო ჯამში, ამით იზომება ყველა მმართველის საქმიანობა. საქართველო შეუქცევადად შეიცვალა უკეთესობისკენ. თქვენ ნახეთ ის ვიღაც ტიპაჟები, რომლებიც დამსდევენ და რომელთაც ფულს უხდის პოლიცია და ეს კარგად ვიცით ყველამ. ეტყობა რაღაც ზედმეტად ნერვიულობენ საქართველოს მთავრობაში და რაღაც ზედმეტად ეშინიათ ჩემი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი პრეზიდენტობა მთავრდება. ალბათ, რაღაც ისეთი იციან, რაც მე არ ვიცი", - განაცხადა პრეზიდენტმა.



წყარო:

ნინო ბურჯანაძემ “ცესკოსთან” მხარდამჭერთა მობილიზება დაგეგმა



“ზონა news” – ს ბურჯანაძის საარჩევნო შტაბიდან სარწმუნო წყარომ აცნობა, რომ ცოტა ხნის წინ პრეზიდენტობის კანდიდატის მოთხოვნით საქართველოს ყველა რაიონის საარჩევნო შტაბში განხორციელდა სატელეფონო ზარი და მხარდამჭერთა მობილიზაცია დაიგეგმა. ”რაიონული შტაბების უფროსებს გადაურეკეს და ხვალ საღამოს 8 საათზე ‘ცეესკოსთან” ხახლის ჩამოყვანა და შეკრება დაგვავალეს – განუცხადა სანდო წყარომ “ზონა news” -ს რამდენიმე წუთის წინ.



წყარო:

РАЗОЧАРОВАННЫЕ ВЫБОРЫ



Oct. 28th, 2013 at 3:14 PM



Только что ЦИК Грузии объявил выборы состоявшимися.

И президентом признан Гиорги Маргвелашвили.

Который набрал 62,12 процента голосов.

Соперники - Давид Бакрадзе и Нино Бурджанадзе.

21,72 и 10,18 процентов соответственно.

Всего участвовало 23 кандидата.

Разрыв в регионах был существенный.

Например, в Сачхере, на родине Иванишвили.

Маргвелашвили победил с туркменским результатом - 94,21%.

А в Нью-Йорке (67,8%), Париже и Афинах победил Бакрадзе.



Однако, несмотря на победные реляции "Грузинской мечты".

Выборы оказались самыми низкими по участию избирателей.

Проголосовали всего 46,91 процентов избирателей.

По сравнению с парламентскими выборами год назад.

Когда приняли участие 61 процент избирателей.

Итог, на самом деле неутешительный, хотя и победный.

Маргвелашвили избрали всего 27 процентов избирателей Грузии.

Еще меньше, чем на парламентских выборах получила "Грузинская мечта".



წყარო:

ძველაიას საქმეზე ფსიქოლოგების სკანდალური დასკვნა - ოჯახი კამერიდან ამოღებული ფირების სანახავად ემზადება



12:14 28.10.2013

ქუთაისის საპყრობილეში გარდაცვლილი 16 წლის გოგა ძველაიას ოჯახი პატიმრის გარდაცვალების დღეს საკანში დამონტაჟებული სამეთვალყურეო კამერიდან ამოღებული ფირების სანახავად ემზადება.



გაზეთ „პრაიმ ტაიმის“ ინფორმაციით სამეგრელოს გუბერნატორი, თენგიზ გუნავა კი ამ ფირების საზღვარგარეთ, ექსპერტიზაზე გაგზავნას აპირებს. პარალელურად კი გარდაცვლილის ფსიქიატრიული კვლევის დასკვნა ხდება ცნობილი, სადაც ნათქვამია, რომ ის ავლენდა ფიზიკურ აგრესიას მშობლების მიმართ, ყელში წახრჩობის მცდელობით, გადაისერა ხელები ბასრი საგნით, ცეცხლი წაუკიდა ბიძის სახლს და ბოლო დროს უჩიოდა თავის ტკივილებს. ძველაიამ მკურნალობა 2012 წლის დეკემბერში ჩაიტარა. ძველაიას დედის განცხადებით, გარდაცვლილი მეოთხე კლასში სწავლის დროს ავარიაში მოყვა, იმ პერიოდში „არეული“ ბავშვი იყო, მაგრამ მთლად ამ დონეზე არა. ძველაიას მამის ინფორმაციით კი ფირების ექსპერტიზა საზღვარგარეთ საკამოდ ძვირი ჯდება, მაგრამ მიხეილ სააკაშვილმა გუნავას დაავალა, რომ რასაც ოჯახი მოითხოვდა ყველაფერი გაეკეთებინა.-„თუ საჭირო იქნა საზღვარგარეთის ექსპერტსაც ჩავრთავო, აგერ არის ბატონო გუნავა, აგერ ვარ მეც“ აცხადებს დავით ძველაია.



„პრაიმ თაიმის“ ამ ინფორმაციას ფსიქოლოგების დასკვნასთან დაკავშირებით პრესა. ჯი-თან საუბარში, სრულიად უარყობს გოგა ძველაიას მამა და ამბობს რომ მისის შვილი აგრესიული არ ყოფილა და თვითდაზიანებებსაც არასოდეს მიმართავდა.



წყარო: droni.ge

"გიორგი მარგველაშვილი არ მოსულა ხელისუფლებისთვის, არამედ მოვიდა, რომ საკუთარ საზოგადოებას ემსახუროს"

15:28 28.10.2013

როგორც პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა დღეს სასტუმრო "რედისონში" ჟურნალისტებთან გამართულ შეხვედრაზე განაცხადა, რომელსაც "ქართული ოცნების" საპრეზიდენტო კანდიდატი ესწრებოდა, მარგველაშვილს ხელისუფლებისკენ მანიაკალური სწრაფვა არ აქვს.



"გუნდის წევრი იყო გიორგი მარგველაშვილი, მან ბევრი იშრომა. უამრავი შეხვედრა ჩაატარა. ავადმყოფობას არ ერიდებოდა - გრიპი-ვირუსები იყო. მან დაამტკიცა ის, რასაც მე მუდამ ვუხსნიდი საზოგადოებას, რომ ამ კაცს აქვს ყველანაირი ღირსება. მას არ აქვს მანიაკალური სწრაფვა ხელისუფლებისკენ, მაგრამ ის მოდის ხალხის სამსახურში და თავიც გადადო, როდესაც დასჭირდა. ბევრი პოლიტიკოსი შრომობს მაშინ, როდესაც ხელისუფლებაში სურს მოსვლა, გიორგის მსგავსი სწრაფვა დღესაც არ გააჩნია. ის არ მოსულა ხელისუფლებისთვის, არამედ მოვიდა, რომ საკუთარ საზოგადოებას ემსახუროს და აჩვენა როგორი თავდადებით იშრომა მან", - განაცხადა ივანიშვილმა.



